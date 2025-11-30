Работы по газификации начали в деревне Шепилово в Серпухове
В деревне Шепилово стартовали работы по газификации. Реализация проекта стала возможной благодаря губернаторской программе Андрея Воробьева по газификации в Подмосковье.
Для местных жителей это событие имеет особое значение, поскольку до настоящего момента в деревне отсутствовало центральное газоснабжение. После завершения всех работ каждый собственник сможет подать заявление на технологическое присоединение.
Отметим, что подведение газа к границе домовладения будет для населения бесплатным в рамках программы социальной газификации.
Проект газификации деревни Шепилово является крупнейшим среди аналогичных проектов в сельских населенных пунктах, реализуемых по губернаторской программе. Общая протяженность газопровода составит более 21 километра, из которых 11,5 километра труб пройдут непосредственно внутри деревни. Объем инвестиций в проект превышает 223 миллиона рублей.
Сейчас ведется строительство газопровода высокого давления. Специалисты уже выполнили сварку 1,6 тысячи метров трубы, из которых 1,4 тысячи метров уложены в землю.
Полное завершение всех работ запланировано на октябрь 2026 года.