Работы по фрезеровке дорожного полотна начались в Новых Химках

В одном из районов Химок продолжается обновление асфальта. Работы затронут более трех километров дорожного полотна. Движение транспорта будет сохраняться на всех этапах ремонта с поэтапным закрытием полос движения.

После выполнения фрезеровки старого асфальтобетонного покрытия подрядчики произведут замену инженерных коммуникаций, бордюрного камня и элементов благоустройства. Затем будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие — выравнивающий и верхний слой. На заключительной стадии установят современные дорожные знаки и нанесут новую разметку.

Для сокращения нарушений транспортного потока работы ведутся посменно на разных полосах движения. Организовано попеременное движение автотранспорта по соседним полосам в обоих направлениях. В часы пик водителям рекомендуется использовать объездные маршруты через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.