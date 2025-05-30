Работы по благоустройству завершили в части лесопарка Супонево в Одинцове

Благоустройство основной части нового лесопарка подходит к финалу в Супоневе. Здесь уже уложили более 4,5 километра пешеходных дорожек и установили малые архитектурные формы.

Одним из приоритетов проекта было сохранение действующей экосистемы. Все мероприятия проводили с минимальным вмешательством в окружающую природу. Это говорит об экологической направленности благоустройства.

Сейчас в парке Супонево создали две детские игровые зоны, которые прекрасно подходят для детей разных возрастных групп. А для любителей активного отдыха также организовали спортивные площадки, включая универсальную площадку для игры в волейбол и бадминтон.

Кроме того, парк оборудовали специальной площадкой для четвероногих друзей — дог-площадкой, где собаки могут свободно играть и общаться. Не забыли разработчики и о любителях настольных игр: в парке установили удобные шахматные столы.

Также в этом году здесь планируют установить новые объекты: павильоны, сцену для проведения мероприятий, элементы навигации, а также систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей.