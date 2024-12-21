Работы по благоустройству территорий прошли в 8 округах Подмосковья за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжают контролировать работы по благоустройству дворовых, общественных и придомовых территорий. В сотрудничестве с управляющими компаниями они занимаются ремонтом асфальта, детских игровых площадок и общих мест в жилых домах. В период с 16 по 20 декабря были выполнены мероприятия по благоустройству в нескольких городских округах.

В Богородском на территории рабочего поселка имени Воровского специалисты МБУ по содержанию территорий залили каток у дома № 20 на Рабочей улице. В Электростали осуществили очистку кровель домов от накопившегося снега на проспекте Ленина, а в Павловском Посаде обновили внутриквартальный проезд рядом с домом № 2 на улице Кржижановского.

В Щелкове завершили ремонт и запустили лифтовое оборудование в подъезде дома № 1 на улице Чкаловской. В Балашихе эвакуировали 10 неправильно припаркованных автомобилей возле дома № 11 на улице Реутовской. В Подольске устранили скопления мусора на контейнерной площадке у дома № 6 по улице Большой Зеленовской.

Кроме того, в Реутове МБУ установило новогоднюю фотозону на улице Ленина. В Орехово-Зуеве восстановили уличное освещение во дворе дома № 18 на улице Бирюкова.