Работы по благоустройству сквера в Белой Даче в Котельниках начнутся в июле

В Котельниках продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2026 год. В прошлом году большинство жителей выбрали для реконструкции сквер между дошкольными учреждениями «Детство» в микрорайоне Белая Дача, работы там стартуют уже в июле.

Территория длительное время находилась в запущенном состоянии. В ближайшее время там поставят новые лавочки и урны, разместят парковые качели, установят уличные фонари, выполнят озеленение. Помимо этого, в сквере обустроят тактильную плитку для маломобильных жителей Котельников. Общая площадь работ составит полгектара. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что в этом году жители Котельников снова проголосуют за территорию для благоустройства. В этот раз выберут пруд в микрорайоне Силикат или сквер «Транзитная пешеходная зона» на 2-м Покровском проезде. Отдать свой голос можно до 12 июня, перейдя по ссылке.