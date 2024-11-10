Работы по благоустройству провели в 9 округах Подмосковья за неделю

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья продолжают осуществлять проверки состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. Вместе с представителями управляющих компаний они проводят ремонт различных объектов.

В рамках работ, проведенных с 4 по 8 ноября, осуществили ряд мероприятий по приведению территорий в порядок в различных городских округах. В Шаховской завершили уборку навалов отходов на контейнерных площадках в селах Нечесово и Игнатково. В Талдоме провели выравнивание асфальтового покрытия во дворе дома № 3/2 на улице Шишунова.

В Серпухове заменили стекло в тамбурной двери подъезда дома № 1 на улице Ленина в городе Протвино. В Реутове обновили детскую игровую площадку у дома № 5 на Юбилейном проспекте.

В Электростали осуществили локальный ремонт кровли многоквартирного дома № 11а на улице Чернышевского. В Богородском покрасили кабину лифта в доме № 25 на улице Климова. В Химках восстановили освещение в местах общего пользования дома № 19к2 на Совхозной улице в микрорайоне Левобережный.

Кроме того, в Щелкове отремонтировали входную группу подъезда дома № 20 на улице Неделина. В Воскресенске выполнили работы по замене аварийного участка системы водоотведения у дома № 1а на улице Белинского.