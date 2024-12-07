Работы по благоустройству провели в 9 округах Подмосковья за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору продолжают проводить проверки состояния дворовых, общественных и придомовых территорий в Московской области. Совместно с управляющими компаниями они также занимаются ремонтом асфальтового покрытия, детских игровых площадок и утеплением фасадов зданий. В период с 2 по 6 декабря специалисты провели работы по улучшению состояния территорий в нескольких городских округах.

В Мытищах сотрудники эвакуировали пять автомобилей, припаркованных с нарушениями у дома № 1 на улице Стрелковой. В поселке Аничково Лосино-Петровского округа провели утепление стен фасадов и межпанельных швов домов № 1 и № 2. В Раменском округе завершили ремонт и покраску детской площадки у дома № 26 на Красноармейской улице.

В Люберцах состоялся перезапуск стояков отопления по восьми адресам. В Орехово-Зуево обновили асфальтовое покрытие дворовой территории у дома № 10а на улице Гагарина. В Богородском районе Ногинска была заменена внутренняя инженерная система водоснабжения дома № 2а по шоссе Энтузиастов.

В Электростали работники покрасили стены подъезда дома № 106 на Фрязевском шоссе. В Краснознаменске завершили ремонт лестничного спуска у дома № 13 на улице Гагарина. В Шаховской провели уборку порубочных остатков около домов № 4 на Рижской улице и № 6 на переулке Строителей. В Можайском городском округе специалисты выполнили опиловку аварийных сухостойных деревьев у дома № 29 в деревне Копытово.