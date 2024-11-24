Работы по благоустройству провели в 9 округах Подмосковья за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья продолжают еженедельные инспекции. Совместно с представителями управляющих компаний специалисты выполняют работы по ремонту и благоустройству территорий.

В период с 18 по 22 ноября в девяти городских округах завершили работы по улучшению внешнего облика территорий. Так, в Серебряных Прудах заменили перегоревшие фонари уличного освещения в селе Глубокое, рядом с домами № 20 и № 84. В Лобне осуществили косметический ремонт стен подъезда в местах общего пользования дома № 1 на улице Ленина. В Жуковском провели утепление фасада дома № 3 на улице Гагарина.

В Коломне устранили скопления твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке у дома № 22 по улице Пролетарской. В Ступине завершили ремонт кровли здания № 38к1 на улице Калинина, а в Наро-Фоминске обновили малые архитектурные формы на улицах Ленина и Латышской.

В Дмитрове провели герметизацию межпанельных швов в доме № 4 в поселке Орево. В Котельниках заменили осветительные приборы в местах общего пользования дома № 1к1 на Сосновой улице. В Дзержинском провели ревизию содержания этажного электрического щитка в здании № 11 на улице Ленина.