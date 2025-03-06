Работы по благоустройству проведут в Черноголовке после обходов заместителей главы

Несколько осмотров придомовых территорий и общественных мест в округе провели заместители главы наукограда Романа Хожаинова. В фокусе внимания оказались улицы Центральная, Первая, Лесная и Коммунальная, а также Институтский проспект и проезд Строителей.

Целью мероприятий стала оценка текущего состояния территорий и выявление возможных нарушений, требующих оперативного устранения. По результатам обходов в ряде мест были зафиксированы недостатки, по которым примут соответствующие меры.

Мусорные баки на улице Лесной между домами № 6 и № 6а не убраны в специальные площадки. Управляющая компания обещала исправить это в кратчайшие сроки.

Кроме того, в ходе осмотра территории выявили, что на улице Коммунальной у дома № 3 рабочие распилили упавшее дерево и оставили порубочный материал. Его скоро вывезут. По этому же адресу в третьем подъезде отремонтируют доводчик входной двери.

Также в этом году обновят информационные таблички на контейнерных площадках на проезде Строителей, 6, улице Лесной 4, 6, 6а. Их покрасят на Первой улице, 21 и Институтском проспекте, 4.

Узнать о планируемых обходах и присоединиться к ним можно по ссылке.