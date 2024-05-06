Работы по благоустройству продолжат в Лобне | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:20 Работы по благоустройству продолжат в Лобне Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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В Лобне продолжаются работы по благоустройству: специалисты устраняют подтопления и ремонтируют системы тепло- и водоснабжения. Также в порядок приводят входные группы домов и общественные территории.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о последних итогах работы в сфере благоустройства. Она поблагодарила работников водоканала «Чайка» и управляющей компании «Парус» за запуск ливневой канализации и устранение подтоплений на Окружной улице.

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Также работы провели на системах тепло- и водоснабжения города. Так, по улице Циолковского в Лобне заменили участок трубопровода отопления у дома № 3.

Продолжается и ремонт входных групп. Эти работы провели в доме № 2 по улице Колычева. Кроме того, во дворах на улице Заречной, Ленина и Циолковского восстановили благоустройство территорий.

Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Навели порядок и в Лобненском социально‑реабилитационном центре для несовершеннолетних. Оттуда вывезли мусор и порубочные остатки, а ветки мульчировали.

На сегодняшний день работы продолжаются: в городе моют дороги, ремонтируют искусственные неровности, убирают смет с проезжей части, очищают от мусора и красят остановки, восстанавливают газоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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