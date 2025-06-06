Работы по благоустройству начались еще в одном дворе в Богородском округе

В Ногинске начались работы по благоустройству в дворе, который относится к дому № 4а на улице Соборной и дому № 70 на улице 3-го Интернационала. Эти мероприятия направлены на создание комфортной городской среды для местных жителей.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы Богородского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», охватывающей период с 2023 по 2027 годы, и учитывают пожелания самих жителей. Запланированы замены асфальтового покрытия в проездах, а также создание парковочных мест и тропинок. Кроме того, в проекте предусмотрено обустройство детской игровой площадки, озеленение территории и установка уличного освещения.

Местные жители с радостью восприняли начало благоустройства, особенно учитывая расположение их домов в центре города. Теперь и дети, и взрослые смогут наслаждаться временем на свежем воздухе в обновленном зеленом пространстве, что поможет отвлечься от суеты городской жизни и улучшить качество досуга.