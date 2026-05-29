Работы по благоустройству набережной реки Учи в Ивантеевке выполнены наполовину

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа на улице Толмачева активно ведутся работы по благоустройству набережной реки Учи. На данный момент они выполнены примерно на 50%.

Специалисты одновременно занимаются несколькими этапами работ: сваркой металлоконструкций, монтажом настилов из древесно-полимерного композита, прокладкой кабелей и электромонтажом.

По словам начальника участка Антона Коржа, рабочие завершают установку перил, обустраивают амфитеатр и чистовые покрытия. Параллельно ведутся работы по установке освещения, устройству инженерных коммуникаций, водоснабжения и канализации. Также продолжаются укладка брусчатки, подготовка дорожек и монтажные работы.

Ежедневно на объекте трудятся от 20 до 25 человек и пять единиц техники: экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и трехтонный каток.

В ближайший месяц строители планируют сосредоточиться на чистовой отделке территории: укладке брусчатки, подготовке дорожек под асфальт и озеленении. На отдельных участках уже начали высаживать газон и проводить финальную планировку.

Открытие обновленной набережной ожидается к середине июля.