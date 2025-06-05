Работы по благоустройству Каштановой аллеи начались в Коломне

В Коломне начались работы по обновлению Каштановой аллеи — популярного места отдыха жителей города. Как отметил глава муниципалитета Александр Гречищев, главная цель — сохранить уникальный облик зеленой зоны, одновременно повысив ее комфорт и привлекательность для посетителей.

Важно сохранить неповторимый стиль общественного пространства, дополнив его новыми элементами, которые подчеркнут особую атмосферу аллеи.

В настоящее время на территории растут около двухсот деревьев разных видов, включая каштаны, липы, тополя и лиственницы. В рамках благоустройства планируется дополнительно озеленить участок за счет посадки новых растений, что сделает аллею еще более живописной.

В программу работ входит создание новых тротуаров и пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, а также размещение качелей с перголами. Площадь обновляемой территории составляет 1,5 гектара.

Завершить работы планируется к осени 2025 года.