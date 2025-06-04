Работы по благоустройству и ремонту дорог начались в Павлово-Посадском округе

В ходе традиционного объезда городских территорий глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов озвучил ряд важных решений по улучшению городской инфраструктуры в Электрогорске. Так, по просьбам жителей, от СНТ «Озерки» до въезда в город будет построен новый тротуар, который значительно повысит безопасность и удобство пешеходов.

В этом году также планируется ремонт левой части парковки около рынка с обновлением асфальтового покрытия для комфортного пребывания автомобилистов.

Особое внимание уделяется ремонту дорог на улицах Селезнева, Макарова, Кудряшова и Полетаева: подрядчики уже приступили к формированию щебеночного основания для дальнейшей укладки асфальтовой крошки. Для поддержания чистоты на автовокзале организована регулярная уборка и покос травы, а также направлено обращение в профильное министерство по вопросам содержания территорий, находящихся в ведении РЖД.

Кроме того, в городском парке выявлены сухие деревья и травяные заросли между плитками, требующие внимания служб парка. Работы по покосу территории теперь будут проводиться только в будние дни и в рабочее время, чтобы не мешать отдыху жителей по выходным.

Эти меры направлены на создание комфортной и безопасной среды для всех жителей Павлово-Посадского округа.