Новогоднюю елку установили на бульваре в Электрогорске

Глава Павловского Посада Денис Семенов провел традиционный объезд территорий в Электрогорске. Особое внимание было уделено подготовке к новогодним праздникам и благоустройству общественных пространств города.

Новогоднюю ель установили на бульваре города. Еще одно дерево появится до начала декабря в городском парке. Огни на елках торжественно зажгут 1 декабря.

Специалисты почти закончили обустройство нового сквера на улице Ленина. Здесь установили урны, скамейки и уличное освещение, а вскоре появятся малые архитектурные формы.

В конце 2024 года в Электрогорске начнет функционировать новое кладбище. Вход на территорию уже заасфальтировали, а в ближайшее время установят ворота, заборы и стенды с информацией.

Глава округа Денис Семенов рассказал, что на кладбищах Павловского Посада и Электрогорска будет организована Аллея Героев, где похоронят погибших в зоне специальной военной операции воинов.

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