Работы по благоустройству Губернского леса в Чехове завершили на 72%
По поручению главы муниципального округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Ротнов провел мониторинг хода работ по благоустройству Губернского леса. На сегодняшний день готовность объекта составляет 72%.
В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории общей площадью свыше 52 гектаров создается современное пространство для отдыха жителей разных возрастов.
Рабочие высадили более 500 новых деревьев и кустарников — среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная, кизильник, дуб и другие.
Также установлены уличные фонари, спортивные и игровые площадки с качелями и тренажерами, заасфальтирована тропиночная сеть. В ближайшее время строители установят табличек с указателями и завершат благоустройства входной зоны. Работы планируют завершить в этом году.