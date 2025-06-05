Работы по благоустройству Губернского леса в Чехове завершили на 72%

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

По поручению главы муниципального округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Ротнов провел мониторинг хода работ по благоустройству Губернского леса. На сегодняшний день готовность объекта составляет 72%.

В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории общей площадью свыше 52 гектаров создается современное пространство для отдыха жителей разных возрастов.

Рабочие высадили более 500 новых деревьев и кустарников — среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная, кизильник, дуб и другие.

Также установлены уличные фонари, спортивные и игровые площадки с качелями и тренажерами, заасфальтирована тропиночная сеть. В ближайшее время строители установят табличек с указателями и завершат благоустройства входной зоны. Работы планируют завершить в этом году.