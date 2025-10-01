Работы по благоустройству дворов завершили в Балашихе

В городском округе Балашиха полностью выполнен план работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2025 год. Комплексное обновление прошло сразу в нескольких районах округа, что значительно повысило качество городской среды и комфорт проживания жителей.

Работы проведены по адресам: улица Кудаковского, 9 и 11; улица Свердлова, 59 и 63; улица Заречная, 4, 5 и 6; улица Майкла Лунна, 3; улица Трубецкая, 104, 106 и 108.

В ходе благоустройства специалисты обновили проезжую часть и тротуары, заменили бордюрный камень. Особое внимание уделялось созданию комфортных и безопасных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, что стало одной из приоритетных задач программы.

Для удобства водителей на территории дворов организовали дополнительные парковочные места. Также установили новые скамейки и мусорные урны, а в рамках работ по озеленению высадили новые кустарники, что придало территории ухоженный вид и улучшило экологическую обстановку.