Работы по благоустройству дворов начались в Дмитровском округе

В Дмитрове на улице Космонавтов ведется масштабное благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Чтобы избежать недоразумений и учесть мнение жителей, по поручению главы Дмитровского округа Ивана Курданина перед началом работ в каждом дворе проходят встречи заместителей главы с жильцами.

На этих встречах специалисты вместе с жителями подробно обсуждают и согласовывают план благоустройства, проходя по территории двора и выбирая оптимальные решения. Так, во дворе дома № 41 уже ведутся работы: подрядчики расширяют проезды, укладывают новый асфальт и обустраивают парковочные карманы.

Заместитель главы округа Сергей Лопатников встретился с собственниками домов № 22 и № 26, чтобы выслушать их предложения и пожелания. Работы в этом дворе стартуют 13 июня: планируется замена дорожного покрытия и тротуаров, обновление детской площадки, а также перенос парковки — согласно требованиям СанПиН, она не должна располагаться рядом с игровой зоной.

Реализация проекта учитывает мнение жителей, благодаря чему дворы станут более удобными, безопасными и современными.