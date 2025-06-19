Работы по асфальтированию проезжей части начались на Центральной улице в Дубне

Благоустройство Центральной улицы в Дубне выходит на финишную прямую. Там стартовал последний этап — асфальтирование проезжей части.

Во время выполнения работ специалисты учтут все нюансы. Так, будут соблюдены уклоны дороги, чтобы вода уходила в колодцы и люки. На участке задействовали много техники.

«Рассчитываем, что за три-четыре недели подрядчик с этой задачей справится», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

На Центральной улице установили новые фонари, оборудовали комфортную дорожку для пешеходов и места отдыха с садовыми диванами, клумбами и газонами. Жители смогут купить в павильонах чай, кофе, прохладительные напитки и мороженое. На площадке перед дворцом культуры «Октябрь» поставили качели, которые уже полюбились и взрослым, и детям.

«И вазоны поставили — замечательно, и скамейки. Все очень хорошо стало, нам нравится», — поделилась жительница Дубны Ольга Елецкая.

Теперь предстоит подключить к электросети павильоны и новую систему видеонаблюдения, а на газоны завезти свежий грунт. Работы подходят к концу сразу на нескольких участках улицы Центральной.