Работы по асфальтированию пешеходных троп завершили в Подольске

В городском округе Подольск завершили работы по благоустройству пешеходной тропы на улице Высотной. Новый пеший маршрут протяженностью более 120 метров находится рядом с домами № 7 и № 9. Это последняя запланированная для благоустройства в этом году пешеходная коммуникация.

Всего с начала года в муниципалитете обустроили 27 пешеходных троп общей протяженностью более 1700 метров. Также завершили работы по обустройству дорожки от дома № 15 А по улице Высотной к лесопарку «Березки» общей площадью 160 квадратных метров.

Отметим, что в 2026 году планируют проложить более 30 пешеходных троп по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Пешком».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.