Работы на месте Дома культуры имени Потапова стартовали в Павловском Посаде

Территория, где раньше находился Дворец культуры имени Потапова, недавно вступила в фазу активного преображения. Глава городского округа Денис Семенов лично посетил площадку и ознакомился с ходом строительства.

Подрядчики приступили к комплексным преобразованиям пространства: расчистке территории и подготовке площадки к дальнейшей работе. Следующим важным этапом станет создание полноценной инфраструктуры. Уже в ближайшее время планируется приступить к прокладке коммуникаций: сначала займутся водопроводом и системой канализации, а затем установят электрические сети.

Кроме того, не забыли и о памятнике военно-морскому летчику, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Александру Семеновичу Потапову.

«Приняли решение провести реставрацию: постамент будет заменен и выполнен чуть ниже, чтобы сохранить памятник в достойном виде и сделать его визуально более гармоничным», — сообщил Денис Семенов.