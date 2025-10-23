Работу завода по производству изделий из алюминия проверили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил производство ООО «Международная алюминиевая компания» — одного из лидеров отрасли. Исполнительный директор Алексей Шехватов познакомил с продукцией предприятия и рассказал про планы.

Завод ООО «МАК», начиная с 2002 года, создал более 580 рабочих мест в Павловском Посаде. Здесь производят более пяти тысяч алюминиевых профилей для ключевых отраслей — от строительства до машиностроения.

«Особенно ценно, что нам удалось обсудить не только успехи, но и вопросы дальнейшего эффективного взаимодействия. Уверен, что именно открытость бизнеса и внимательность государства — это формула для создания конкурентоспособной экономики и устойчивого развития всего нашего городского округа. Благодарю коллектив ООО „МАК“ и лично Алексея Владимировича за гостеприимство и конструктивный диалог!» — отметил Сергей Владимирович.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.