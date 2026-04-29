Работу выставки картин Николая Рериха продлили в Звенигороде

Новая экспозиция теперь доступна для посещения до 24 мая. Чтобы спланировать визит и приобрести билеты, можно ознакомиться с подробной информацией на официальном сайте Звенигородского манежа.

Ретроспективная выставка посвящена творчеству Николая Рериха — художника, философа и путешественника, чьи работы и идеи оказали значительное влияние на культуру XX века. Посетителям впервые за долгое время предоставляется возможность увидеть сразу 40 работ мастера из собрания Государственного Русского музея.

Среди экспонатов представлены как широко известные полотна, так и работы, редко покидающие фонды музея. Посетители смогут полюбоваться картинами «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник». Ключевая идея выставки — раскрыть философскую концепцию «небесного Звенигорода». Этот образ представляет собой собирательный идеал города будущего, основанного на гармонии. Через произведения Рериха кураторы экспозиции показывают, как художник видел путь к воплощению этого идеала — через непрерывное познание мира и труд художника‑подвижника.

На выставке также представлены цитаты из дневников и литературных произведений Николая Рериха, которые сопровождают картины. Тексты помогают лучше понять внутренний мир художника, его мировоззрение, которое он стремился воплотить в своих полотнах.