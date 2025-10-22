Работу вентиляции восстановили в 85 жилых домах Подмосковья в сентябре

Управляющие компании Подмосковья восстановили работоспособность вентиляции в 85 жилых домов в сентябре. Работы провели по просьбам жителей.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий, вентиляция обеспечивает качество воздуха и поддерживает благоприятный микроклимат в доме. За состояние системы отвечают управляющие организации.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особую важность представляют собой системы вентиляции в домах с газовым оборудованием», –сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Работы провели на Коммунальной улице в Коломне, на Загорской улице в Дмитрове и по другим адресам.

Сообщить о нарушениях работы вентиляции жители могут в Единую диспетчерскую службу региона через портал ЕДС МО.