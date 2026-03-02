Работу управляющих компаний оценили в Серпухове

В администрации Серпухова прошло совещание, посвященное вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развитию инфраструктуры. Участники подвели итоги работы управляющих компаний за 2025 год и обсудили планы по модернизации систем водоснабжения.

В округе работают 28 УК, которые обслуживают 1553 многоквартирных дома. По итогам годового рейтинга три организации оказались в «красной зоне». Причинами низких показателей стали долги перед поставщиками ресурсов и ошибки в отчетности системы ГИС ЖКХ.

«С каждой компанией мы проработали „дорожные карты“ и установили сроки для устранения замечаний, — отметили в администрации. — Работа по повышению качества услуг остается на особом контроле, к нарушителям будем применять меры».

В округе продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Сейчас главный объект — реконструкция очистных сооружений. Оперативная готовность составляет 22 процента. Работы идут по графику, запуск запланирован на сентябрь 2027 года.

Для местных предприятий «Водоканал-сервис» и «ТВК г. Пущино» закупили девять единиц спецтехники. Это позволит повысить качество обслуживания сетей и оперативнее реагировать на аварийные ситуации.