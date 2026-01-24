Работу управляющих компаний города проверили в Химках

В Химках прошла рабочая проверка производственных площадок двух управляющих компаний с целью оценки готовности диспетчерских и оперативных служб к оставшейся части отопительного сезона. Он продлится еще почти четыре месяца.

Во главе с временно исполняющей полномочия главы города Инной Федотовой и при участии представителей прокуратуры сотрудники администрации обозначили управляющим компаниям все замечания по ненадлежащему содержанию домов.

«Много обращений жителей в мой чат поступает по поводу ненадлежащего содержания домов одной из управляющих компаний. Вместе с представителями химкинской прокуратуры мы обозначили все замечания руководству УК, — подчеркнула Инна Федотова. — Наша главная цель — выстроить работу коммунальных служб так, чтобы управляющие компании качественно содержали дома и оперативно реагировали на обращения жителей».

В ходе визита на производственные площадки была проведена детальная оценка готовности технического персонала, аварийных запасов и систем коммуникаций для бесперебойной работы в зимний период. Работа в этом направлении будет продолжена на системной основе для обеспечения своевременного и комфортного обслуживания всех жителей городского округа.