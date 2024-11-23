Работу управляющей компании обсудили на совещании в Одинцове

Совещание по вопросам деятельности управляющей компании «ГранельЖКХ» прошло в администрации Одинцовского округа. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, его профильные заместители, депутаты, жители, а также представители застройщика и другие.

С начала года на работу управляющей компании в двух жилых комплексах поступило более шести тысяч жалоб. Жители обращают внимание на несвоевременную уборку подъездов, плохое содержание входных групп, сломанные элементы детских игровых площадок, несоблюдение норм пожарной безопасности и другое.

Еще одна общая проблема обоих жилых комплексов — неисправность лифтового оборудования.

«Проблему необходимо решить в кратчайшие сроки. На следующей неделе содержание и ремонт лифтов обсудим на встрече с обслуживающей их организацией, а также застройщиком. Здесь нужны системные решения», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Еще одной темой повестки стало создание Совета домов. Общее собрание собственников должно было пройти в сентябре, однако голосование до сих пор не состоялось.

Все жалобы жителей взяла на контроль компания-застройщик. Андрей Иванов поручил устранить недочеты до 20 декабря.

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