Работу умных газонокосилок протестируют в Щелкове

В рамках проекта «Умный парк» в Щелкове продолжают тестировать газонокосилки. В этот раз на уборку травы вышел робот «Venom Саранча».

Устройство способно развивать скорость от трех до пяти километров в час. Робот хорошо справился с растительностью высотой около 1,5 метра. Специалисту с классическим триммером понадобилось бы больше усилий и времени. Если умное оборудование покажет высокую эффективность, то такие роботы закупят для всех парков Подмосковья.

Отметим, что благодаря проекту «Умный парк» планируют установить видеокамеры с искусственным интеллектом. Устройства смогут выявлять нарушения: незаконный сброс мусора, рисование граффити и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.