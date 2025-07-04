Работу центра социального обслуживания проверили в Можайске

В семейном центре «Можайский» прошло выездное заседание комитета по социальной политике и здравоохранению. Участники проверили работу учреждения и провели круглый стол на тему «Организация медицинской, социальной и иной помощи лицам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, нуждающимся в стационарном обслуживании».

В заседании приняли участие председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы Андрей Голубев, а также представители профильных отделов администрации. Они обсудили организацию помощи людям, страдающим хроническими психическими заболеваниями.

Члены комитета оценили инфраструктуру центра и пообщались с персоналом. Большой акцент сделали на создании социальной среды внутри подобных учреждений. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создают условия для трудовой реабилитации и занятий по интересам, а также социально-бытовой адаптации.

Большое внимание уделяется работе с родственниками — информирование, психологическая помощь, обучение уходу в домашних условиях.

«Это важный шаг в повышении качества жизни наших граждан, нуждающихся в особой заботе и стационарном уходе. Наша цель — обеспечить им достойные условия, эффективное лечение и максимальную социальную адаптацию», — сказала председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева.