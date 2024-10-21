Работу центра детской нейропсихологии проверили в Солнечногорске

Работу центра детской нейропсихологии «Нейроша» проверили в поселке Андреевка под Солнечногорском. Помимо нейропсихологии учреждение практикует уникальную АВА-терапию, Денверская методику, методы Войта и Томатиса, также здесь работают логопедодефектологи. Сейчас в центре проходят лечение 40 детей.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева посетила центр и ознакомилась с его работой.

Сейчас в «Нейроше» работают четыре специалиста: логопед-дефектолог, логопед-дефектолог с нейроподходом, нейропсихолог, использующий метод Томатиса, и нейропсихолог, применяющий АБА-терапию и Денверскую методику. В некоторые дни специалисты проводят до 12 приемов для детей, каждый из которых длится 40 минут.

«В „Нейроше“ работают с нормотипичными детьми и с детками с различными диагнозами. В случае работы с нормотипичными детьми, это может быть запуск речи у малышей, либо дети, у которых проблемы с самоконтролем, поведенческие факторы, у кого-то трудности с обучением. Сейчас в центре проходят лечение 40 детей», — отметила Майя Морева.