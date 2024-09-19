Работу торговых точек проверили в галерее «Венюково» в Чехове

Работу торговых объектов проверили в галерее «Венюково» в Чехове. Специалисты оценили работу кассовых аппаратов, маркировку продуктов и многое другое.

Проверку торговли регулярно проводят в Чехове. Очередной рейд провел замглавы округа Артем Попов. Специалисты проверили работу кассовых аппаратов, наличие маркировки, сроки хранения продуктов. О нарушениях сообщили в дирекцию торгового комплекса, там пообещали устранить все недочеты.

«Надо понимать, что это по большому счету не проверка, это помощь. Это один из способов взаимодействия администрации и малого бизнеса. Наша основная цель — это не наказать, не выявить какие-то нарушения, а помочь их избежать», — отметил местный депутат Константин Коваленко.