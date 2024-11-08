Работу торговых точек проверили на Первомайской улице в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов осмотрел торговые объекты на Первомайской улице. Нарушений во время проверки он не выявил.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Артем Попов проинспектировал работу торговых объектов на Первомайской улице. При обходе явных нарушений он не зафиксировал.

Там также возводят новую конструкцию, ее планируют использовать как торговое помещение. Сейчас в администрации обсуждают архитектурные особенности, внешний облик и другие параметры будущего объекта.

Чтобы проконсультироваться по вопросам размещения нестационарных объектов торговли и информационных вывесок, можно обратиться в управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства администрации Чехова по номеру: +7 (496) 726-90-21.

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