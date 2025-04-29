Работу терминалов оплаты в общественном транспорте проверили в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

На конечной остановке маршрутов № 3к и 872 в Котельниках прошел рейд по проверке работы терминалов оплаты и использования транспортных карт пассажирами. В мероприятии приняли участие сотрудники административно-пассажирской инспекции Московской области, включая инспекторский состав южного межмуниципального управления.

Цель рейда — контроль за оплатой проезда и выявление пассажиров, которые не оплачивают проезд в общественном транспорте. Волонтеры раздавали памятки с информацией о правилах оплаты проезда и преимуществах использования транспортных карт.

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Проверка работы терминалов оплаты и информирование пассажиров о правилах проезда — важные меры для обеспечения прозрачности и контроля за ситуацией в сфере общественного транспорта.

Подобные рейды способствуют повышению уровня оплаты проезда и улучшению качества обслуживания пассажиров.

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