Работу теплохода приостановили в Долгопрудном по решению суда из-за нарушений

Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили на одном из подмосковных теплоходов. По решению суда деятельность на нем приостановили на 90 суток. Он сможет вернуться в работу только после устранения нарушений.
Как рассказали в региональном управлении ФССП, нарушения при организации питания пассажиров выявили на теплоходе «Николай Карамзин». Суд рассмотрел протокол об административном нарушении в адрес «Московского речного пароходства».
Сотрудники Долгопрудненского городского отделения службы приостановили деятельность на теплоходе на 90 дней. Владельца предупредили о возможной уголовной ответственности за нарушение закона.
«Судебные приставы предупредили руководство организации-должника о применении мер принудительного исполнения, а также о возможности досрочного прекращения исполнения наказания, в случае устранения выявленных нарушений», — добавили в ведомстве.
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