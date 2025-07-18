Работу теплохода приостановили в Долгопрудном по решению суда из-за нарушений

Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили на одном из подмосковных теплоходов. По решению суда деятельность на нем приостановили на 90 суток. Он сможет вернуться в работу только после устранения нарушений.

Как рассказали в региональном управлении ФССП, нарушения при организации питания пассажиров выявили на теплоходе «Николай Карамзин». Суд рассмотрел протокол об административном нарушении в адрес «Московского речного пароходства».

Сотрудники Долгопрудненского городского отделения службы приостановили деятельность на теплоходе на 90 дней. Владельца предупредили о возможной уголовной ответственности за нарушение закона.

«Судебные приставы предупредили руководство организации-должника о применении мер принудительного исполнения, а также о возможности досрочного прекращения исполнения наказания, в случае устранения выявленных нарушений», — добавили в ведомстве.