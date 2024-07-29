Работу светофоров восстановили на 13 дорогах Подмосковья

Ремонтные работы прошли на объектах, расположенных на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Горки Киовские в Лобне, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Можайском шоссе в Кубинке Одинцовского округа, улице Бахарева в Ступине, на первом километре Мякининского шоссе в Красногорске, а также на Старорязанской улице в селе Михайловская Слобода Раменского округа и на Центральной улице в селе Кудиново Богородского округа.

Специалисты также выполнили работы в Щелковском районе на Шоссейной улице в деревне Новофрязино и на Фрунзе в черте города, в Чехове — на Симферопольской улице в селе Манушкино и на Магистральной улице в селе Молоди. Кроме того, на Заводской улице в поселке Нахабино Красногорского округа отремонтировали кнопку вызова пешеходного светофора, из-за неисправности которой светофор не переключался на «зеленый» свет для пешеходов.

Представители «Мосавтодора» уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, а также дорожным знакам и светофорам.

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