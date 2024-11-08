Работу светофоров восстановили еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу светофоров еще в восьми населенных пунктах в Подмосковье. Работы провели в Люберцах, Лобне, Фрязине, Щелкове и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты вернули работоспособность дорожных и пешеходных светофоров на Октябрьском проспекте в Люберцах, на улице Ленина в Лобне, на проспекте Мира во Фрязине, Центральной улице в деревне Большие Жеребцы, на 77-м километре Каширского шоссе в Ступине и на Домодедовском шоссе в селе Покров.

Вызывные кнопки отремонтировали на Красноармейском шоссе и Красноармейске и Пятницков шоссе в Химках.

В министерстве добавили, что дороги регулярно обследуют, уделяя особое внимание светофорам, ограждениям, освещению и знакам. При необходимости специалисты проводят ремонт.