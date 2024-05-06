Работу светофоров восстановили еще в 5 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:58 Работу светофоров восстановили еще в 5 округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

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Компания «Мосавтодор» устранила неисправности в работе девяти светофоров на региональных дорогах Подмосковья. Работы провели в Лобне, Волоколамске, Жуковском, Красногорске и Ленинском округе.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работу светофоров восстановили в Волоколамске на улице Шоссейная, в Жуковском на улицах Гагарина и Келдыша, в Лобне на Ленина и Борисова, в Красногорске на улице Ново-Никольская и на 32-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе.

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«На Пятницком шоссе в деревне Юрлово в Химках на пешеходном светофоре не работала вызывая кнопка. Из-за неисправной кнопки светофор не переключался в режим зеленого света для пешеходов. Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии. Специалисты оперативно приняли меры и отремонтировали кнопку», — добавили в ведомстве.

Компания ежедневно обследует региональные дороги и проверяет исправность светофоров.

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