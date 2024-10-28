Работу светофоров скорректировали в Красногорске и Видном

Для ликвидации пробок и улучшения движения специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу трех светофоров. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области. Время проезда увеличили на двух шоссе в Красногорске и Ленинском округе.
На Путилковском шоссе с 12:00 до 16:00 продлили время проезда на пересечении с Спасо-Тушинским бульваром и улучшили работу левоповоротной секции на Проектируемый проезд 6411. В Видном увеличили время проезда по Каширскому шоссе и налево на Володарского шоссе для общественного транспорта.
В ведомстве добавили, что специалисты продолжают анализировать и корректировать движение для повышения пропускной способности дорог.
Выставка к 200-летию жостовского промысла откроется в Кремле 1 ноября
«The time has come. Время пришло». Синоптик призвал больше не ждать потепления в Москве
Новую пешеходную дорожку сделали в Подольске по просьбе жителей
Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну
Андрей Воробьев: 75 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2025 году
Модернизацию теплосетей в Подольске завершат до конца недели
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте