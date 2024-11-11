Работу светофоров скорректировали на перекрестках в 4 округах Подмосковья

За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на пяти перекрестках в четырех округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. В Люберцах, Солнечногорске, Ленинском и Богородском округах скорректировали режим работы светофоров.

В Люберцах, на пересечении 4-го Люберецкого проезда и Октябрьского проспекта, увеличили время проезда по проспекту на 18 секунд. В Солнечногорске увеличили на 15 секунд проезд по Пятницкому шоссе, настроив два светофора на перекрестках у Жилино и Горетовки.

В Ленинском округе улучшили выезд с Крымской улицы в Боброво в утренний час пик, а в Богородском — с Центральной улицы на улицу Ленина в Кудиново.

Работы по оптимизации движения и уменьшению пробок продолжаются, специалисты ежедневно мониторят ситуацию и вносят изменения с учетом пожеланий жителей.