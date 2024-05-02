Работу светофоров скорректировали еще в 4 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 11:46 Работу светофоров скорректировали еще в 4 округах Подмосковья пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Работу светофоров скорректировали еще в четырех округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Раменском, Красногорске, Чехове и Котельниках.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работу светофоров скорректировали на улицах Гурьева и Красноармейской в Раменском, на Центральной улице в деревне Михалково под Красногорском, а также на выезде со стороны улиц Садовой и Заречной на Старосимферопольское шоссе в Чехове. В Котельниках движегние оптимизировал на выезде с Яничкина проезда на Железнодорожную улицу.

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На объектах увеличили время фаз, модернизировали дорожный контроллер и установили удаленный доступ.

В министерстве добавили, что еженедельно в регионе оптимизируют работу не менее четырех светофоров. Это позволяет повысить пропускную способность перекрестков и дорог.

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