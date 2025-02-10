Работу светофоров скорректировали еще в 4 округах Подмосковья

За неделю в Подмосковье скорректировали работу пяти светофоров. Эту работу провели в Истре, Серпухове, Домодедове и Мытищах.
Как рассказали в региональном Минтрансе, в селе Лужи под Истрой на 15 секунд увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе. Режим работы светофора также изменили на пересечении улиц Горького и Советской в Серпухове, а также на выезде с Брестской улицы на Каширское шоссе в селе Ям.
В Мытищах работу провели на пересечении улицы Мира с Новомытищинским проспектом и на пересечении улицы Мира и улицы Пролетарской. Кроме того, рядом с СНТ "Северное" установили новый светофор.
В министерстве добавили, что корректировка позволяет улучшить движение и разгрузить улицы.
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