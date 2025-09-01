Работу светофоров скорректировали еще в 2 округах Подмосковья

Представители Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на Каширском шоссе, скорректировав режим работы трех светофоров. Работы провели в Домодедове и Ленинском округе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, на 35-м километре шоссе в селе Ям изменили пофазный разъезд, добавив возможность выезда на шоссе во время работы пешеходных светофоров, в Видном внесли изменения в работу двух светофоров на 24-м километре и на 25-м километре.

В ведомстве пояснили, что специалисты продолжают регулярно следить за работой оптимизированных светофоров. Точечные корректировки с учетом изменений транспортного потока помогают увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог на 10–15%.