Работу светофоров скорректировали еще в 2 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» продолжают работу по улучшению движения на региональных дорогах Подмосковья. На прошлой неделе изменения затронули три участка в Шаховской и Ленинском округе.

В Ленинском округе на перекрестке Зеленого и Каширского шоссе добавили новые режимы работы светофора. Это позволит увеличить пропускную способность перекрестка в разное время суток. На 32-м километре Каширского шоссе в деревне Горки обустроили новые остановки и пешеходный переход со светофором, оснащенными вызывными кнопками для пешеходов.

В поселке городского типа Шаховская на улице Базаева увеличили время проезда на 40 секунд, изменив режим работы светофора напротив ЗАГСа.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что специалисты продолжат следить за эффективностью внесенных изменений. По их данным, точечные корректировки режимов работы светофоров позволяют повысить пропускную способность перекрестков на 10–15% и устранить заторы.