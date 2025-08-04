Работу светофоров оптимизировали в Мытищах и Красногорске

Специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу еще четырех светофоров в Подмосковье. Работы провели в Мытищах и Красногорске.
Как рассказали в областном Минтрансе, в Красногорске перенастроили светофор на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Вилора Трифонова, а в Мытищах установили два новых устройства рядом с ТЦ 4Daily. Их синхронизировали с уже работающим светофором на улице Мира.
«Это позволило повысить пропускную способность двух улиц и снизить заторы. Сейчас специалисты продолжают мониторинг участков, где внесли изменения», — рассказали в ведомстве.
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