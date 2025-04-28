Работу светофоров оптимизировали в Красногорске и Видном

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья изменили режимы работы светофоров в Красногорске и Видном, сообщили в Минтрансе региона. работу провели на пяти перекрестках.

В Видном изменения коснулись светофора на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Теперь здесь действуют разные режимы работы в утренние, дневные и вечерние часы.

В Красногорске оптимизировали движение на четырех перекрестках. На пересечении Пенягинского шоссе с улицей Знаменской ввели утренний и вечерний режимы. Три светофора на Ильинском шоссе — у улиц Вокзальной и Заводской, а также на повороте к детскому саду №15 — теперь работают по особому графику в выходные дни.

Как отметили в ведомстве, работы по мониторингу и настройке светофорных объектов продолжаются. Специалисты не только отслеживают ситуацию на уже измененных участках, но и ведут работу по оптимизации на новых перекрестках.