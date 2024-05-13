Работу светофоров оптимизировали в Балашихе и Чехове | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:24 Работу светофоров оптимизировали в Балашихе и Чехове Пресс-служба Минтранса МО

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Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали работу четырех светофоров. Работы по оптимизации движения транспорта провели в Красногорске, Чехове и Балашихе.

Как рассказали в подмосковном Минтрасе, в Чехове увеличилось время проезда по Старосимферопольскому шоссе, а светофоры на двух перекрестках Носовихинского шоссе, шоссе Ильича и Школьной улицы в Балашихе перешли на утренний и вечерний режим работы.

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Дополнительный светофор появился и в Красногорске. Его установили перед Железнодорожным переулком, разделив пешеходные направления на перекрестке Волоколамского шоссе с Речной улицей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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