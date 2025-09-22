Работу светофоров оптимизировали в 3 округах Подмосковья за неделю

Работу еще пяти светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю. Работы провели в Чехове, Домодедове и Ленинском округе.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работу светофора оптимизировали на пересечении улиц Чехова и Заводской в Чехове. Там добавили три режима работы: утренний, дневной и вечерний.

Также светофор в поселке Развилка на пересечении проектируемых проездов 5538 и 5539 перевели в режим желтого мигания.

В Домодедове увеличили время работы сразу трех устройств.

«Помимо новых изменений специалисты продолжают мониторинг тех объектов, где ранее оптимизировали движение и скорректировали режим работы светофоров», — добавили в ведомстве.

Корректировки работы светофоров позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог на 10-15%.