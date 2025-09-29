Работу светофоров оптимизировали в 3 округах Подмосковья за неделю

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области на прошлой неделе вновь скорректировали режим работы светофоров. Изменения произошли в Ступине, Чехове и Ленинском округе.

В Ступине работы затронули перекресток улиц Куйбышева и Андропова, что позволило сократить время проезда по улице Куйбышева в условиях ремонта.

В Чехове специалисты скорректировали работу светофора в районе остановки «Путепровод» на улице Заводской, увеличив время зеленого сигнала для движения машин на 15 секунд.

В городском поселении Горки Ленинские специалисты оптимизировали выезд со стороны деревни Калиновки на перекресток Каширского и Зеленого шоссе, также увеличив продолжительность разрешающего сигнала.

«Регулярный мониторинг помогает настраивать новые светофоры и оптимально корректировать режимы работы светофоров — это позволяет оптимизировать движение потоков и повысить пропускную способность прямых участков дорог и перекрестков», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты регулярно проводят мониторинг и при необходимости вносят дополнительные коррективы в режим работы устройств.