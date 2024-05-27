Работу светофоров оптимизировали еще в 3 округах Подмосковья

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения продолжают оптимизировать работу светофоров в регионе. Изменения коснулись еще четырех объектов в Мытищах, Щелкове и Раменском.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Раменском увеличили время выезда с Рыбхозного на Донинское шоссе в деревне Дергаево. В Мытищах работу светофора скорректировали на пересечении улиц Мира и Пролетарской.

В Щелкове установили кнопки выхода пешеходов на перекрестке Талсинской и Сиреневой улиц, а в поселке Литвиново установили левоповоротные секции с Фряновского шоссе.

В министерстве отметили, что корректировка режима позволяет оптимизировать движение и повысить пропускную способность дорог.

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