Работу светофоров оптимизировали еще в 2 округах Подмосковья

В Подмосковье регулярно оптимизируют движение на перекрестках. На прошедшей неделе работы провели еще в двух округах Подмосковья — Дмитрове и Красногорске.

В Дмитрове сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области продлили время проезда на улице Кольцо, добавив утренний и вечерний режим работы систем на пересечении с улицей Бирлово Поле.

Изменения также коснулись 15 светофоров в Красногорске на Волоколамском шоссе: на участке от остановки «Медучилище» до поворота на Светлую улицу, на пересечении с улицами Комсомольской, Карбышева и Вилора Трифонова. На дорогах увеличили время поворотов или проездов по прямой в определенные часы.

Как добавили в подмосковном Минтрансе, специалисты продолжают мониторинг объектов, где внесли изменения, чтобы при необходимости внести корректировки.

По их словам, правильная настройка светофоров может снизить число заторов и повысить пропускную способность перекрестков и отдельных участков до 10-15%.